S&P Global
S&P Global Software-Ingenieur Gehälter in Philadelphia Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Philadelphia Area bei S&P Global beläuft sich auf $180K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
S&P Global
Software Engineer
Philadelphia, PA
Gesamt pro Jahr
$180K
Stufe
L11
Grundgehalt
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
12 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei S&P Global?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)



Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei S&P Global in Philadelphia Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $275,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei S&P Global für die Position Software-Ingenieur in Philadelphia Area beträgt $183,000.

