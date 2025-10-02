Die Software-Ingenieur-Vergütung in New York City Area bei S&P Global reicht von $125K pro year für L8 bis $284K pro year für L13. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in New York City Area beläuft sich auf $132K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Keine Gehälter gefunden
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)
