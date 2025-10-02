Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Toronto Area bei S&P Global reicht von CA$78.3K pro year für L8 bis CA$105K pro year für L10. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Toronto Area beläuft sich auf CA$92.9K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen