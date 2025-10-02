Unternehmensverzeichnis
Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Hyderabad Area bei S&P Global reicht von ₹1.71M pro year für L9 bis ₹7.18M pro year für L13. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Hyderabad Area beläuft sich auf ₹1.98M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L8
Software Developer I(Einstiegslevel)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Software Developer II
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei S&P Global in Greater Hyderabad Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹7,176,207. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei S&P Global für die Position Software-Ingenieur in Greater Hyderabad Area beträgt ₹1,695,901.

