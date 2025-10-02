Unternehmensverzeichnis
S&P Global
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global Datenwissenschaftler Gehälter in Mumbai Metropolitan Region

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in Mumbai Metropolitan Region bei S&P Global beläuft sich auf ₹2.95M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Gesamt pro Jahr
₹2.95M
Stufe
L9
Grundgehalt
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹447K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei S&P Global?

₹13.94M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

El paquet salarial més alt reportat per a un Datenwissenschaftler a S&P Global in Mumbai Metropolitan Region és una compensació total anual de ₹4,565,631. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a S&P Global per al rol de Datenwissenschaftler in Mumbai Metropolitan Region és ₹2,952,670.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für S&P Global gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen