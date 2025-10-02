Unternehmensverzeichnis
S&P Global
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

  • Greater Bengaluru

S&P Global Datenwissenschaftler Gehälter in Greater Bengaluru

Die Datenwissenschaftler-Vergütung in Greater Bengaluru bei S&P Global beträgt ₹2.19M pro year für L9. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹1.46M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)



FAQ

Kõrgeima palgaga Datenwissenschaftler ametikoha palgapakett ettevõttes S&P Global in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹3,236,798. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte S&P Global Datenwissenschaftler ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹1,460,715.

Weitere Ressourcen