Unternehmensverzeichnis
S&P Global
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenanalyst

  • Alle Datenanalyst-Gehälter

  • New York City Area

S&P Global Datenanalyst Gehälter in New York City Area

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Wir brauchen nur noch 4 weitere Datenanalyst Einträges bei S&P Global um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Datenanalyst Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

S&P Global in New York City AreaDatenanalyst职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$100,800。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
S&P Global in New York City AreaDatenanalyst职位的年度总薪酬中位数为$80,000。

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für S&P Global gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen