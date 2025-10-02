Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)