S&P Global
S&P Global Gehälter

S&P Globals Gehaltsbereich reicht von $4,029 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations am unteren Ende bis $335,168 für einen Unternehmensentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von S&P Global. Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Produktmanager
Median $89.4K
Software-Engineering-Manager
Median $290K

Datenanalyst
Median $12K
Datenwissenschaftler
Median $160K
Business-Analyst
Median $170K
Lösungsarchitekt
Median $205K

Data Architect

Buchhalter
$111K
Geschäftsabläufe
$124K
Unternehmensentwicklung
$335K
Customer Success
$89.6K
Data-Science-Manager
$53.8K
Finanzanalyst
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Unternehmensberater
$90.8K
Marketing
$89.6K
Marketing-Operations
$4K
Produktdesigner
$104K
Programmmanager
$52.8K
Projektmanager
$55K
Vertrieb
$270K
Vertriebsingenieur
$109K
Technischer Programmmanager
$155K
Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)

