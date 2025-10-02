Samolet Information Technologist (IT) Gehälter in Saint Petersburg Metro Area

Die durchschnittliche Information Technologist (IT)-Gesamtvergütung in Saint Petersburg Metro Area bei Samolet reicht von RUB 977K bis RUB 1.39M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Samolets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung RUB 1.12M - RUB 1.31M Russia Übliche Spanne Mögliche Spanne RUB 977K RUB 1.12M RUB 1.31M RUB 1.39M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Information Technologist (IT) Einträges bei Samolet um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

RUB 13.36M Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Samolet ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Information Technologist (IT) Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.