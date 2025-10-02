Unternehmensverzeichnis
Samolet
Samolet Information Technologist (IT) Gehälter in Saint Petersburg Metro Area

Die durchschnittliche Information Technologist (IT)-Gesamtvergütung in Saint Petersburg Metro Area bei Samolet reicht von RUB 977K bis RUB 1.39M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Samolets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Samolet in Saint Petersburg Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 1,394,513. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Samolet for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in Saint Petersburg Metro Area is RUB 977,351.

