Salsify
Salsify Software-Ingenieur Gehälter in Portugal

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Portugal bei Salsify beträgt €54.9K pro year für Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Portugal beläuft sich auf €52.6K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Salsifys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
(Einstiegslevel)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Anzeigen 4 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Salsify unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Salsify in Portugal liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €99,392. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Salsify für die Position Software-Ingenieur in Portugal beträgt €52,562.

