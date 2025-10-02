Unternehmensverzeichnis
SailPoint
SailPoint Software-Engineering-Manager Gehälter in Greater Austin Area

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Greater Austin Area bei SailPoint beläuft sich auf $250K pro year. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Gesamt pro Jahr
$250K
Stufe
hidden
Grundgehalt
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
2-4 Jahre
Jahre Erfahrung
11+ Jahre
Was sind die Karrierestufen bei SailPoint?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei SailPoint unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei SailPoint in Greater Austin Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $420,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SailPoint für die Position Software-Engineering-Manager in Greater Austin Area beträgt $229,000.

