Unternehmensverzeichnis
SADA
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

SADA Gehälter

SADAs Gehaltsbereich reicht von $21,128 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Texter am unteren Ende bis $295,515 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SADA. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $175K
Lösungsarchitekt
Median $230K
Aktuar
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Texter
$21.1K
Kundenservice
$40.8K
Personalwesen
$148K
Produktdesigner
$101K
Programmmanager
$43.4K
Projektmanager
$138K
Vertrieb
$160K
Cybersicherheitsanalyst
$224K
Software-Engineering-Manager
$296K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei SADA ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $295,515. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SADA beträgt $142,973.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für SADA gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen