Roper Technologies
Roper Technologies Gehälter

Roper Technologiess Gehaltsbereich reicht von $2,902 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $149,250 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Roper Technologies. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Business-Analyst
$63.3K
Kundenservice
$2.9K
Datenwissenschaftler
$124K

Produktdesigner
$80.4K
Software-Ingenieur
$122K
Lösungsarchitekt
$149K
FAQ

The highest paying role reported at Roper Technologies is Lösungsarchitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roper Technologies is $101,400.

