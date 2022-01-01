Root Insurance Gehälter

Root Insurances Gehaltsbereich reicht von $76,500 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $270,970 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Root Insurance . Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025