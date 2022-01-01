Unternehmensverzeichnis
Root Insurance Gehälter

Root Insurances Gehaltsbereich reicht von $76,500 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $270,970 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Root Insurance. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Datenwissenschaftler
Median $120K
Produktmanager
Median $145K
Software-Ingenieur
Median $161K

Software-Engineering-Manager
Median $230K
Datenanalyst
$76.5K
Grafikdesigner
$95.2K
Personalwesen
$271K
Marketing
$159K
Maschinenbauingenieur
$86.7K
Produktdesigner
$133K
Personalvermittler
$86.7K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Root Insurance unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Root Insurance ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $270,970. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Root Insurance beträgt $133,280.

