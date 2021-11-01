Unternehmensverzeichnis
Roofstock
Roofstock Gehälter

Roofstocks Gehaltsbereich reicht von $89,550 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur in Hungary am unteren Ende bis $276,375 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Roofstock. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Produktmanager
Median $187K
Datenwissenschaftler
$164K
Unternehmensberater
$172K

Produktdesigner
$195K
Software-Ingenieur
$89.6K
Software-Engineering-Manager
$276K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Roofstock ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $276,375. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Roofstock beträgt $179,428.

