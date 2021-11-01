Unternehmensverzeichnis
Roofstock
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Roofstock mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Roofstock is an Oakland-based Fin-tech startup founded by Gary Beasley who serves as the CEO, Gregor Watson who serves as the Chairman and Rich Ford who serves as the Chief Development Office.

    roofstock.com
    Website
    2015
    Gründungsjahr
    240
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Roofstock gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Bungalow
    • Zumper
    • realtor.com
    • Flyhomes
    • Knock
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen