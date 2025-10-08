Die Machine Learning Engineer-Vergütung in United States bei Rokt reicht von $330K pro year für L4B bis $344K pro year für L5A. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $314K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Rokts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Rokt unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
