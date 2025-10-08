Unternehmensverzeichnis
Rocket Software
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Full-Stack-Softwareentwickler

Rocket Software Full-Stack-Softwareentwickler Gehälter

Die Full-Stack-Softwareentwickler-Vergütung in India bei Rocket Software beträgt ₹1.74M pro year für Software Engineer II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹1.49M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Rocket Softwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Durchschnitt Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

₹13.98M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Rocket Software?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Full-Stack-Softwareentwickler bei Rocket Software in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,388,599. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Rocket Software für die Position Full-Stack-Softwareentwickler in India beträgt ₹1,494,370.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Rocket Software gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Avenue Code
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen