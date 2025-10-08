Die Full-Stack-Softwareentwickler-Vergütung in India bei Rocket Software beträgt ₹1.74M pro year für Software Engineer II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹1.49M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Rocket Softwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
