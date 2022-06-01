Unternehmensverzeichnis
Rocket Companies
Rocket Companies Gehälter

Rocket Companies's Gehaltsbereich reicht von $75,876 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter am unteren Ende bis $215,735 für einen Data Science Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Rocket Companies. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $131K

Backend-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $183K
Geschäftsentwicklung
$199K

Datenanalyst
$99K
Data Science Manager
$216K
Data Scientist
$109K
Finanzanalyst
$119K
Personalwesen
$94.5K
Informationstechnologe (IT)
$171K
Marketing
$99.5K
Produktdesigner
$171K
Produktdesign-Manager
$183K
Recruiter
$75.9K
Software Engineering Manager
$137K
Lösungsarchitekt
$186K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Rocket Companies gemeldet wurde, ist Data Science Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $215,735. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Rocket Companies gemeldet wurde, beträgt $136,680.

