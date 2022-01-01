Unternehmensverzeichnis
Roche
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Roche Gehälter

Roches Gehaltsbereich reicht von $19,638 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $331,500 für einen Unternehmensentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Roche. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistiker

Produktmanager
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Maschinenbauingenieur
Median $133K
Biomedizintechniker
Median $100K
Software-Engineering-Manager
Median $304K
Projektmanager
Median $156K
Technischer Programmmanager
Median $165K
Buchhalter
$25.5K
Geschäftsabläufe
$35.7K
Manager für Geschäftsabläufe
$177K
Business-Analyst
$199K
Unternehmensentwicklung
$332K
Kundenservice
$19.6K
Data-Science-Manager
$264K
Finanzanalyst
$131K
Personalwesen
$206K
Informationstechnologe (IT)
$71.6K
Unternehmensberater
$85.8K
Marketing
$212K
Produktdesigner
$69.5K
Programmmanager
$209K
Vertrieb
$136K
Vertriebsingenieur
$92.5K
Cybersicherheitsanalyst
$161K
Lösungsarchitekt
$98.2K
Technischer Redakteur
$48K
UX-Forscher
$101K
Risikokapitalgeber
$176K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Roche is Unternehmensentwicklung at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $331,500. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Roche is $158,126.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Roche gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen