Roblox UX-Designer Gehälter in United States

Die UX-Designer-Vergütung in United States bei Roblox reicht von $189K pro year für IC1 bis $470K pro year für IC6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $350K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Robloxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 45 % JAHR 1 35 % JAHR 2 20 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Roblox unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 45 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 11.25 % vierteljährlich )

35 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.75 % vierteljährlich )

20 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Roblox unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 8.25 % vierteljährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.25 % vierteljährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 8.25 % vierteljährlich ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Roblox unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Wie ist der Vesting-Plan bei Roblox ?

