Roblox
Roblox UX-Designer Gehälter in United States

Die UX-Designer-Vergütung in United States bei Roblox reicht von $189K pro year für IC1 bis $470K pro year für IC6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $350K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Robloxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

45%

JAHR 1

35%

JAHR 2

20%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Roblox unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 45% werden unverfallbar im 1st-JAHR (11.25% vierteljährlich)

  • 35% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.75% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (5.00% vierteljährlich)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Roblox unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Roblox unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Designer bei Roblox in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $685,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Roblox für die Position UX-Designer in United States beträgt $385,000.

Weitere Ressourcen