Die UX-Designer-Vergütung in United States bei Roblox reicht von $189K pro year für IC1 bis $470K pro year für IC6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $350K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Robloxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
45%
JAHR 1
35%
JAHR 2
20%
JAHR 3
45% werden unverfallbar im 1st-JAHR (11.25% vierteljährlich)
35% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.75% vierteljährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (5.00% vierteljährlich)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.25% vierteljährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.25% vierteljährlich)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Roblox unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.