Robinhood Backend Software-Entwickler Gehälter in Greater Toronto Area

Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in Greater Toronto Area bei Robinhood reicht von CA$147K pro year für L1 bis CA$195K pro year für L2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Toronto Area beläuft sich auf CA$204K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Robinhoods Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L1
IC3(Einstiegslevel)
CA$147K
CA$107K
CA$29.4K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$195K
CA$146K
CA$38.9K
CA$9.7K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Robinhood unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei Robinhood unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend Software-Entwickler bei Robinhood in Greater Toronto Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$224,766. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Robinhood für die Position Backend Software-Entwickler in Greater Toronto Area beträgt CA$188,918.

