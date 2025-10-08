Unternehmensverzeichnis
Rivos
Das mittlere ASIC Engineer-Vergütungspaket in United States bei Rivos beläuft sich auf $200K pro year.

Median-Paket
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Gesamt pro Jahr
$200K
Stufe
L5
Grundgehalt
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
14 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Rivos?

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Rivos unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen ASIC Engineer bei Rivos in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $240,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Weitere Ressourcen