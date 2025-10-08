Unternehmensverzeichnis
Rivian
  • Gehälter
  • Produktdesigner

  • UX-Designer

Rivian UX-Designer Gehälter

Die UX-Designer-Vergütung in United States bei Rivian reicht von $160K pro year für RIV-4 bis $212K pro year für RIV-6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $172K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Rivians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
RIV-3
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Product Designer
$160K
$141K
$15K
$3.3K
RIV-5
Senior Product Designer
$221K
$167K
$39.4K
$13.9K
RIV-6
Staff Product Designer
$212K
$174K
$25K
$13K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Rivian unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% vierteljährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Rivian unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Rivian unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Designer bei Rivian in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $252,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Rivian für die Position UX-Designer in United States beträgt $195,535.

Weitere Ressourcen