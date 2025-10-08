Unternehmensverzeichnis
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend-Softwareentwickler Gehälter in United States

Das mittlere Backend-Softwareentwickler-Vergütungspaket in United States bei Rivian and Volkswagen Group Technologies beläuft sich auf $194K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Rivian and Volkswagen Group Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Median-Paket
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Gesamt pro Jahr
$194K
Stufe
L4
Grundgehalt
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend-Softwareentwickler bei Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $326,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Rivian and Volkswagen Group Technologies für die Position Backend-Softwareentwickler in United States beträgt $193,500.

