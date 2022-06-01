Unternehmensverzeichnis
Riskified
Riskified Gehälter

Riskifieds Gehaltsbereich reicht von $96,592 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $206,500 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Riskified. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $142K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

DevOps-Ingenieur

Vertrieb
Median $207K
Geschäftsentwicklung
$162K

Datenanalyst
$131K
Datenwissenschaftler
$129K
Personalwesen
$96.6K
Marketing-Operations
$118K
Produktdesigner
$122K
Produktmanager
$173K
Vertriebsingenieur
$189K
Software-Engineering-Manager
$199K
Lösungsarchitekt
$159K
FAQ

