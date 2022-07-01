Unternehmensverzeichnis
Ridgeline
Ridgeline Gehälter

Ridgelines Gehaltsbereich reicht von $93,465 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $241,200 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ridgeline. Zuletzt aktualisiert: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $164K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Kundenservice
$206K
Personalwesen
$123K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produktdesigner
$93.5K
Produktmanager
$141K
Cybersicherheitsanalyst
$169K
Software-Engineering-Manager
$241K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Ridgeline ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $241,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ridgeline beträgt $164,000.

Weitere Ressourcen

