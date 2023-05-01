Rhumbix Gehälter

Rhumbixs Gehaltsbereich reicht von $150,750 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $187,060 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Rhumbix . Zuletzt aktualisiert: 11/29/2025