Rho Gehälter

Rhos Gehaltsbereich reicht von $100,500 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $201,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Rho. Zuletzt aktualisiert: 11/29/2025

Software-Ingenieur
Median $201K

Full-Stack Software-Entwickler

Datenanalyst
$121K
Finanzanalyst
$172K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktdesigner
$101K
Produktmanager
$139K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Rho ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Rho beträgt $139,300.

