Replicant
Replicant Gehälter

Replicants Gehaltsbereich reicht von $73,738 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $306,000 für einen Vertriebsingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Replicant. Zuletzt aktualisiert: 8/29/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $103K
Produktdesigner
$84.3K
Produktmanager
$251K

Vertrieb
$73.7K
Vertriebsingenieur
$306K
Software-Engineering-Manager
$139K
Lösungsarchitekt
$84.1K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Replicant unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

