Renaissance Learning
Renaissance Learning Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Renaissance Learning reicht von £42.4K bis £60.4K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Renaissance Learnings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£48.6K - £56.8K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£42.4K£48.6K£56.8K£60.4K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Renaissance Learning?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Renaissance Learning in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £60,431. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Renaissance Learning für die Position Datenwissenschaftler in United Kingdom beträgt £42,353.

Weitere Ressourcen