Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Remitly reicht von $388K pro year für Engineering Manager III bis $553K pro year für Director of Engineering. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $415K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Remitlys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Remitly unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)