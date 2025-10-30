Unternehmensverzeichnis
Remitly
  • Gehälter
  • Software-Engineering-Manager

  • Alle Software-Engineering-Manager-Gehälter

Remitly Software-Engineering-Manager Gehälter

Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Remitly reicht von $388K pro year für Engineering Manager III bis $553K pro year für Director of Engineering. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $415K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Remitlys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Remitly unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Remitly in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $552,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Remitly für die Position Software-Engineering-Manager in United States beträgt $405,000.

