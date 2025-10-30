Die Produktmanager-Vergütung in United States bei Remitly reicht von $102K pro year für L1 bis $419K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $174K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Remitlys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Remitly unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)