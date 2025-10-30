Unternehmensverzeichnis
Remitly
Remitly Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in Israel bei Remitly reicht von ₪313K bis ₪445K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Remitlys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₪354K - ₪403K
Israel
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₪313K₪354K₪403K₪445K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Remitly unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Finanzanalyst bei Remitly in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪444,854. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Remitly für die Position Finanzanalyst in Israel beträgt ₪312,906.

Weitere Ressourcen