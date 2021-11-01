Unternehmensverzeichnis
Reify Health Gehälter

Reify Healths Gehaltsbereich reicht von $105,525 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $161,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Reify Health. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Software-Ingenieur
Median $161K
Datenwissenschaftler
$147K
Produktmanager
$106K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Reify Health ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $161,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Reify Health beträgt $147,360.

