REEF Gehälter

REEFs Gehaltsbereich reicht von $72,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensanalyst am unteren Ende bis $225,106 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von REEF. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Unternehmensanalyst
Median $72K
Produktmanager
Median $85K
Projektmanager
$113K

Vertrieb
$225K
Software-Ingenieur
Median $80K
Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
Options

Bei REEF unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (1.67% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei REEF ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $225,106. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei REEF beträgt $85,000.

