Reddit
  Gehälter
  Software-Engineering-Manager

  Alle Software-Engineering-Manager-Gehälter

Reddit Software-Engineering-Manager Gehälter

Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Reddit reicht von $456K pro year für M2|Software Engineering Manager bis $980K pro year für M3|Senior Software Engineering Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $515K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Reddits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Reddit Logo

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (100.00% jährlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Reddit in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $980,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Reddit für die Position Software-Engineering-Manager in United States beträgt $413,000.

Weitere Ressourcen