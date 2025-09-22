Reddit Produktmanager Gehälter

Die Produktmanager-Vergütung in United States bei Reddit reicht von $384K pro year für IC1 bis $445K pro year für IC5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $478K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Reddits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus IC1 Associate Product Manager $384K $184K $200K $0 IC2 Product Manager I $234K $193K $40.8K $0 IC3 Product Manager II $211K $182K $29.3K $0 IC4 Senior Product Manager $316K $210K $106K $0 Anzeigen 2 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 100 % JAHR 1 Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan: 100 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 100.00 % jährlich ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) Vesting Schedule 100% after year 1.

Wie ist der Vesting-Plan bei Reddit ?

