Reddit Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Reddit reicht von $221K bis $308K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Reddits Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$237K - $279K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$221K$237K$279K$308K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Geschäftsabläufe Einträges bei Reddit um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Reddit Logo

$20K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (100.00% jährlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsabläufe bei Reddit liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $307,827. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Reddit für die Position Geschäftsabläufe beträgt $221,004.

