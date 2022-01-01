Unternehmensverzeichnis
Reddit
Reddit Gehälter

Reddits Gehaltsbereich reicht von $125,899 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $874,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Reddit. Zuletzt aktualisiert: 8/29/2025

Reddit Logo

$20K

Software-Ingenieur
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Datenwissenschaftler
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Produktdesigner
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX-Designer

Software-Engineering-Manager
Median $515K
Vertrieb
IC3 $176K
IC4 $175K
Data-Science-Manager
Median $450K
UX-Forscher
Median $260K
Finanzanalyst
Median $140K
Projektmanager
Median $145K
Personalvermittler
Median $145K
Buchhalter
Median $154K

Technischer Buchhalter

Datenanalyst
$250K
Informationstechnologe (IT)
$210K
Programmmanager
$201K
Cybersicherheitsanalyst
$222K
Lösungsarchitekt
$147K

Datenarchitekt

Technischer Programmmanager
$176K
Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (100.00% jährlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Reddit unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Vesting Schedule 100% after year 1.

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Reddit ist Software-Ingenieur at the IC6 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $874,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Reddit beträgt $235,959.

