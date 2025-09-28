Unternehmensverzeichnis
RealPage
RealPage Lösungsarchitekt Gehälter

Das mittlere Lösungsarchitekt-Vergütungspaket in United States bei RealPage beläuft sich auf $127K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für RealPages Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Median-Paket
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Gesamt pro Jahr
$127K
Stufe
E13
Grundgehalt
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Jahre im Unternehmen
12 Jahre
Jahre Erfahrung
19 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei RealPage?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Beitragen

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei RealPage in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $185,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei RealPage für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $127,000.

