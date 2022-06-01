Unternehmensverzeichnis
Realogy
Realogy Gehälter

Realogy's Gehaltsbereich reicht von $100,509 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $185,925 für einen Data Scientist am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Realogy. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $176K
Data Scientist
$186K
Personalwesen
$101K

Informationstechnologe (IT)
$111K
Produktdesigner
$140K
Recruiter
$129K
Lösungsarchitekt
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Realogy is Data Scientist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $185,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realogy is $139,695.

Andere Ressourcen