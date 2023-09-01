Unternehmensverzeichnis
REA Group
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

REA Group Gehälter

REA Group's Gehaltsbereich reicht von $76,389 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $144,619 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von REA Group. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $106K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Dateningenieur

Produktmanager
Median $127K
Produktdesigner
Median $76.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Software Engineering Manager
Median $131K
Datenanalyst
$100K
Data Scientist
$119K
Lösungsarchitekt
$145K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos REA Group er Lösungsarchitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $144,619. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos REA Group er $119,100.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für REA Group gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Tesla
  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Microsoft
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen