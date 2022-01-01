Unternehmensverzeichnis
RBC
RBC Gehälter

RBCs Gehaltsbereich reicht von $36,123 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $201,000 für einen Stabschef am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von RBC. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Software-Ingenieur
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS-Entwickler

Frontend-Softwareentwickler

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

Site Reliability Engineer

Business-Analyst
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produktmanager
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Datenwissenschaftler
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finanzanalyst
Median $64.3K

Risk Analyst

Produktdesigner
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX-Designer

Software-Engineering-Manager
Median $127K
Datenanalyst
Median $57.7K
Projektmanager
Median $71.1K
Investmentbanker
Median $75.1K
Lösungsarchitekt
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX-Forscher
Median $86.7K
Aktuar
Median $68.7K
Buchhalter
Median $71K
Geschäftsabläufe
Median $51.1K
Kundenservice
Median $38K
Marketing
Median $101K
Vertrieb
Median $36.1K
Programmmanager
Median $138K
Manager für Geschäftsabläufe
Median $99K
Technischer Programmmanager
Median $100K
Data-Science-Manager
Median $82.1K
Verwaltungsassistent
$38.3K
Geschäftsentwicklung
$44.7K
Stabschef
$201K
Unternehmensentwicklung
$110K
Grafikdesigner
$48.9K
Personalwesen
$200K
Recht
$56.8K
Unternehmensberater
$44.4K
Marketing-Operations
Median $69.5K
Partnermanager
$113K
Produktdesign-Manager
$164K
Technischer Redakteur
$45.2K
Gesamtvergütung
$95.6K
Risikokapitalgeber
$121K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei RBC unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei RBC ist Stabschef at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei RBC beträgt $79,163.

