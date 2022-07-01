Unternehmensverzeichnis
Raya
Raya Gehälter

Rayas Gehaltsbereich reicht von $4,534 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst in Egypt am unteren Ende bis $190,950 für einen Produktmanager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Raya. Zuletzt aktualisiert: 9/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $175K
Business-Analyst
$4.5K
Datenwissenschaftler
$11.9K

Produktmanager
$191K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Raya ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $190,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Raya beträgt $93,470.

Weitere Ressourcen