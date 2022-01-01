Unternehmensverzeichnis
Ramp Gehälter

Ramps Gehaltsbereich reicht von $76,380 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $595,400 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ramp. Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025

Software-Ingenieur
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend-Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktdesigner
Median $189K

UX-Designer

Webdesigner

Personalvermittler
Median $135K

Produktmanager
Median $275K
Marketing
Median $200K

Produktmarketing-Manager

Geschäftsabläufe
$149K
Business-Analyst
$261K
Kundenservice
$76.4K
Datenwissenschaftler
$161K
Personalwesen
$333K
Vertrieb
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Software-Engineering-Manager
$269K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ramp unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Ramp ist Software-Ingenieur at the Staff Software Engineer level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $595,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ramp beträgt $259,416.

Weitere Ressourcen