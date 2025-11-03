Unternehmensverzeichnis
Raksul
Raksul Produktmanager Gehälter

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in Japan bei Raksul beläuft sich auf ¥10.76M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Raksuls Gesamtvergütungspakete an.

Median-Paket
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Gesamt pro Jahr
¥10.76M
Stufe
G4
Grundgehalt
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Raksul?
Neueste Gehaltsangaben
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Raksul in Japan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ¥12,700,575. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Raksul für die Position Produktmanager in Japan beträgt ¥10,757,930.

