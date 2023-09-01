Raisin Gehälter

Raisins Gehaltsbereich reicht von $60,022 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersecurity Analyst am unteren Ende bis $110,546 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Raisin . Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025