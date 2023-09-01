Unternehmensverzeichnis
Raisin
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Raisin Gehälter

Raisins Gehaltsbereich reicht von $60,022 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersecurity Analyst am unteren Ende bis $110,546 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Raisin. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $91.3K
Produktmanager
Median $83.7K
Software-Engineering-Manager
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$60K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Raisin ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $110,546. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Raisin beträgt $87,521.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Raisin gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Roblox
  • Netflix
  • Snap
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen