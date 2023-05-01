Rain Gehälter

Rains Gehaltsbereich reicht von $48,240 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $128,342 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Rain . Zuletzt aktualisiert: 9/17/2025