R3
R3 Gehälter

R3s Gehaltsbereich reicht von $75,661 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $166,787 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von R3. Zuletzt aktualisiert: 11/29/2025

Software-Ingenieur
Median $107K

Crypto Engineer

Produktdesigner
$75.7K
Produktmanager
$119K

Vertrieb
$167K
Software-Engineering-Manager
$149K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei R3 ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $166,787. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei R3 beträgt $118,983.

